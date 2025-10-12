  • Спортс
9

Риндеркнеш после финала «Мастерса» в Шанхае: «5 месяцев назад я был на самом дне и в какой-то момент даже думал закончить с теннисом»

Финалист «Мастерса» в Шанхае Артур Риндеркнеш думал о завершении карьеры.

54-я ракетка мира проиграл двоюродному брату Валентину Вашеро 6:4, 3:6, 3:6. Это был второй финал в его карьере и первый – на «Мастерсе».

«Спасибо [тренеру] Люке Пую. Когда мы начали работать пять месяцев назад, я был на самом дне. В какой-то момент я даже думал закончить с теннисом, потому что больше не видел в этом смысла. А ты поверил в меня, дал мне шанс, доверился. Мы шли вперед – и вот мы здесь, где-то в топ-30 по итогам сезона.

Надеюсь, это только начало. Я бесконечно тебе благодарен. Роуз (дочь Пуя – Спортс’‘) подарила мне талисман, и, кажется, он действительно счастливый. Спасибо. Спасибо моей жене – она потрясающая. Спасибо твоим родителям, (обращается к Вашеро), спасибо моим родителям, потому что именно благодаря им мы все здесь. Спасибо всей моей семье», – сказал Риндекрнеш во время церемонии награждения.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
