Вашеро о том, что перед финалом в Шанхае встретился с Федерером: «Это было даже немного важнее, чем сам финал»

Валентин Вашеро рассказал о встрече с Роджером Федерером перед финалом в Шанхае.

26-летний монегаск выиграл сегодня дебютный титул, в финале «Мастерса» победив двоюродного брата Артура Риндеркнеша (4:6, 6:3, 6:3).

На пресс-конференции после выхода в финал Вашеро поделился , что никак не может увидеться с Федерером на этом турнире.

– Сегодня для вас особенный день – вы выиграли «Мастерс», а еще утром встретили Роджера. Сказал ли он вам что-то особое?

– Да, этим утром я виделся с Федерером. Честно говоря, это было даже немного важнее, чем сам финал, с которого начался мой день. Он сказал мне несколько очень добрых слов. А потом просто видеть, что он смотрит весь матч, было очень по-особенному.

– Что вы чувствовали, выигрывая титул и зная, что в это время на вас смотрит Роджер?

– Не буду врать – после некоторых выигранных или проигранных розыгрышей я краем глаза посматривал на него, чтобы увидеть, как он реагирует на какие-то удары.

То, что он сидел на трибуне, было потрясающе. Каждый раз, когда его показывали на экране, то на трибунах шумели больше, чем после многих наших отличных розыгрышей. Это показывает, насколько он велик и насколько много значит для тенниса – даже сейчас, спустя уже, кажется, четыре или пять лет после завершения карьеры (Федерер официально завершил ее в 2022-м – Спортс’‘).

Вчера я сыграл с Новаком [Джоковичем], сегодня встретил Роджера... Даже если не брать в расчет сам теннис, то эта неделя была для меня просто безумной, – сказал Вашеро на пресс-конференции.