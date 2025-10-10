Риндеркнеш о выходе в полуфинал «Мастерса» в Шанхае: «Просто следую примеру двоюродного брата»

Артур Риндеркнеш поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Шанхае.

Он обыграл Феликса Оже-Альяссима 6:3, 6:4 и впервые прошел так далеко на «Мастерсе».

«Это невероятно, – сказал француз в интервью на корте. – Во-первых, я просто следую примеру двоюродного брата [Валентина Вашеро]. В четверг он переживал сильные эмоции, и я старался делать то же самое – сражаться, бороться, идти до конца. Эта неделя с самого начала складывается потрясающе.

Вся семья следит за нами из дома, а здесь мы словно живем в своем маленьком мире. Сегодня я показал хороший теннис и рад, что выиграл в двух сетах – значит, завтра не буду слишком уставшим».

Вчера я так нервничал, когда смотрел его матч (Риндеркнеш сидел в боксе Вашеро на матче против Хольгера Руне – Спортс’’). Обычно я не сижу на корте как зритель, но так хотелось, чтобы он выиграл. Я был на нервах, но не хотел показывать это, чтобы ему не мешать. Сегодня на корте мне было гораздо спокойнее».