Кафельников о том, что Медведев выбирается из кризиса: «Москва не сразу строилась»

Евгений Кафельников высказался о перспективах Даниила Медведева.

Медведев проводит третий турнир под руководством Томаса Юханссона . В Шанхае он дошел до четвертьфинала, где сейчас играет с Алексом де Минауром .

«Даниил недавно сменил тренера и сейчас вышел в четвертьфинал турнира в Китае. Москва не сразу строилась, может быть, в следующем году у него все будет по-другому [в позитивном плане]. Надеемся на это. Я всегда говорил, что все зависит от самого Даниила. Если он захочет что-то делать, то он будет это делать. А если не захочет, то не будет. Все очень просто», – цитирует Кафельникова РИА Новости.