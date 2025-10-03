Шелтон проиграл первый матч после травмы плеча

Шестая ракетка мира Бен Шелтон проиграл на старте «Мастерса» в Шанхае.

Он уступил №87 Давиду Гоффену – 2:6, 4:6.

Для 22-летнего американца это был первый матч после травмы плеча. Шелтон получил ее в третьем круге US Open в матче против Адриана Маннарино.

Гоффен, в свою очередь, второй раз в сезоне вышел в третий раунд «Мастерса». В прошлом году бельгиец дошел до четвертьфинала турнира в Шанхае.

Кроме того, он одержал вторую победу над топ-10 в этом сезоне. В марте на турнире в Майами Гоффен прошел Карлоса Алькараса.