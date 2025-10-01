  • Спортс
  Тьен о судорогах Медведева в полуфинале в Пекине: «Не хочется побеждать кого-то по причинам, не связанным с игрой»
Тьен о судорогах Медведева в полуфинале в Пекине: «Не хочется побеждать кого-то по причинам, не связанным с игрой»

20-летний Лернер Тьен прокомментировал инциденты на его матчах в Пекине.

Ранее американец сыграл в первом финале на уровне ATP, где уступил Яннику Синнеру. По итогам ATP 500 в Китае Тьен дебютировал в топ-40.

– Могли ли вы представить себе такой год? Вы обыграли Даниила Медведева в Мельбурне и здесь. У вас были стабильные результаты. Какой следующий шаг?

– Я не думал об этом в начале года, концентрировался только на следующем матче. У меня были цели на сезон, я хотел достичь определенного рейтинга. Все получилось, поэтому я очень доволен своим прогрессом. О том, что будет дальше, пока не задумывался.

–  У вас были интересные последние матчи. Вчера Медведев получил предупреждение, а днем ранее некоторые зрители освистывали Лоренцо Музетти. Как вам удалось не отвлекаться?

Да, конечно, непросто сохранять концентрацию, когда столько всего происходит на стадионе.

Я старался фокусироваться только на том, что могу контролировать. Вчера, например, у Даниила были судороги – это тяжело. Иногда судороги проходят, иногда остаются, и ты ничего с этим не можешь сделать. Я не был уверен, сможет ли он открыть второе дыхание, поэтому просто держал концентрацию до конца матча.

То же самое было и в четвертьфинале. Я просто старался закончить матч, используя все, что у меня есть. Не хочется побеждать кого-то по причинам, не связанным с игрой, – сказал Тьен на пресс-конференции после финала.

Ренессанс Медведева остановили судороги

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
