Шелтон о восстановлении после травмы плеча перед началом «Мастерса» в Шанхае: «Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов»

Бен Шелтон рассказал о восстановлении после травмы плеча, полученной на US Open.

Американец вернется в тур на «Мастерсе» в Шанхае и сыграет против Давида Гоффена или Александра Мюллера.

«Все становится лучше. Как и любая травма, она требует времени на восстановление. Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов, именно поэтому я пропустил несколько [турниров до этого]. Но сейчас я, думаю, готов играть».

Шелтон также прокомментировал то, что сейчас идет шестым в чемпионской гонке.

«Я очень рад. Я впервые оказался в хорошем положение на этом этапе сезона и могу побороться за то, чтобы попасть на итоговый турнир в Турине. Надеюсь, что добьюсь еще пары хороших результатов и квалифицируюсь. Я доволен тем, как я играл в этом году, и тем, чего мне удалось достичь. Но я еще не закончил – у меня есть цели, которых я хочу достичь в этом сезоне. Посмотрим, где мы будем через месяц», – сказал американец на пресс-конференции.