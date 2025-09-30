  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шелтон о восстановлении после травмы плеча перед началом «Мастерса» в Шанхае: «Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов»
0

Шелтон о восстановлении после травмы плеча перед началом «Мастерса» в Шанхае: «Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов»

Бен Шелтон рассказал о восстановлении после травмы плеча, полученной на US Open.

Американец вернется в тур на «Мастерсе» в Шанхае и сыграет против Давида Гоффена или Александра Мюллера.

«Все становится лучше. Как и любая травма, она требует времени на восстановление. Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов, именно поэтому я пропустил несколько [турниров до этого]. Но сейчас я, думаю, готов играть».

Шелтон также прокомментировал то, что сейчас идет шестым в чемпионской гонке.

«Я очень рад. Я впервые оказался в хорошем положение на этом этапе сезона и могу побороться за то, чтобы попасть на итоговый турнир в Турине. Надеюсь, что добьюсь еще пары хороших результатов и квалифицируюсь. Я доволен тем, как я играл в этом году, и тем, чего мне удалось достичь. Но я еще не закончил – у меня есть цели, которых я хочу достичь в этом сезоне. Посмотрим, где мы будем через месяц», – сказал американец на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP Finals
logoShanghai Rolex Masters
logoATP
logoБен Шелтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). Мирра Андреева сыграет с Картал, Потапова – с Носковой, Швентек поборется с Наварро, Пегула – с Костюк, Паолини, Гауфф вышли в 1/4 финала
303 минуты назад
Алькарас о календаре: «Я буду рассматривать вариант пропуска некоторых обязательных турниров, чтобы чувствовать себя лучше физически и ментально»
6 минут назад
Шанхай (ATP). 1-й круг. Берреттини сыграет с Маннарино, Чилич – с Басилашвили, Вавринка – с Марожаном, Корда поборется с Бергсом
1сегодня, 20:03
Пекин (ATP). Финал. Синнер сыграет с Тьеном
4сегодня, 19:44
Алькарас после титула в Токио: «Я наслаждался каждой секундой – за исключением пяти минут, когда я лежал на корте после травмы голеностопа»
сегодня, 19:33
Синнер о физических проблемах в 1/2 финала в Пекине: «Ничего серьезного. Просто последние пару дней у меня была диарея, и я потерял немного жидкости»
7сегодня, 18:28
ATP признала, что Медведеву ошибочно вынесли предупреждение за «недостаточные усилия» в 1/2 финала в Пекине
20сегодня, 17:39
Гауфф о выставочных турнирах: «Они ничем не отличаются от тренировочных матчей с другими игроками»
сегодня, 16:42
«Ты никогда в жизни не играл в теннис». Алькарас – судье после того, как получил предупреждение за затяжку времени
12сегодня, 15:11
Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае
36сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото