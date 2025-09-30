0

Гауфф 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника

Коко Гауфф стала четвертьфиналисткой турнира в Пекине.

Она обыграла Белинду Бенчич со счетом 4:6, 7:6(4), 6:2.

Американка третий раз подряд вышла в 1/4 на этом турнире. В прошлом году она выиграла титул. 

В целом Гауфф 20-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. С 1990-го только Мартина Хингис и Мария Шарапова были моложе, когда вышли в 20-й четвертьфинал на этом уровне. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @OptaAce
