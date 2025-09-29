Пегула о том, что отыграла у Радукану 3 матчбола: «Мне повезло с двумя виннерсами с бэкхенда»

Джессика Пегула прокомментировала победу над Эммой Радукану в Пекине.

Пегула победила 3:6, 7:6(9), 6:0 и отыграла три матчбола на тай-брейке.

«Это был безумный матч. Очень напряженный.

Но я отыгралась на тай-брейке и хотела продолжить на нее давить. Когда она сделала двойную ошибку [при счете 5-4], я знала, что показываю хороший теннис. Я была очень близка.

И, если честно, мне повезло с двумя виннерсами с бэкхенда на матчболах. Но я просто старалась как можно дольше бороться», – сказала Пегула в интервью на корте.