  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Пегула о том, что отыграла у Радукану 3 матчбола: «Мне повезло с двумя виннерсами с бэкхенда»
0

Пегула о том, что отыграла у Радукану 3 матчбола: «Мне повезло с двумя виннерсами с бэкхенда»

Джессика Пегула прокомментировала победу над Эммой Радукану в Пекине.

Пегула победила 3:6, 7:6(9), 6:0 и отыграла три матчбола на тай-брейке.

«Это был безумный матч. Очень напряженный. 

Но я отыгралась на тай-брейке и хотела продолжить на нее давить. Когда она сделала двойную ошибку [при счете 5-4], я знала, что показываю хороший теннис. Я была очень близка. 

И, если честно, мне повезло с двумя виннерсами с бэкхенда на матчболах. Но я просто старалась как можно дольше бороться», – сказала Пегула в интервью на корте.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoChina Open
logoДжессика Пегула
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Токио (ATP). Финал. Алькарас сыграет с Фрицем
119 минут назад
Пекин (WTA). 1/8 финала. Гауфф сыграет с Бенчич, Паолини встретится с Бузковой, Анисимова – с Муховой
124 минуты назад
Пекин (ATP). 1/2 финала. Медведев сыграет с Тьеном, Синнер встретится с Де Минауром
130 минут назад
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
37 минут назадТесты и игры
Медведев о матче с Тьеном: «Он играет выше своего рейтинга»
5сегодня, 16:21
Медведев догнал Сафина по количеству побед над топ-10
7сегодня, 15:36
Чжэн о том, что снялась с первого турнира после операции на локте: «Это нормально, я этого ожидала»
1сегодня, 15:29
Медведев о победе над Зверевым: «Играл так, как хотел. Агрессивно – когда требовалось, в защите – когда требовалось»
18сегодня, 15:03
Медведев впервые с июня вышел в полуфинал ATP
50сегодня, 14:51
Пекин (ATP). Медведев обыграл Зверева, Синнер, де Минаур вышли в 1/2 финала, Музетти снялся
169сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото