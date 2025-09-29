Синнер о том, что ведет у де Минаура 10:0 в личке: «Он точно внесет несколько изменений в свою игру, и я должен быть к этому готов»

Вторая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от полуфинала в Пекине.

В 1/4 финала он прошел Фабиана Марожана (6:1, 7:5) и одержал 40-ю победу в сезоне. Дальше он встретится с Алексом де Минауром , которому никогда не проигрывал .

«Это просто очередной вызов. Он точно внесет несколько изменений в свою игру, и я должен быть к этому готов. Здесь, когда играем использованными мячами, корты ведут себя немного иначе.

Я с нетерпением жду матч, это будет отличная игра. Определенно она будет отличаться от предыдущих встреч. На корте может случиться все, что угодно. Он сильно прибавил за последние три-четыре месяца, показывает стабильные результаты весь год. Это точно будет тяжелый матч.

Я буду придерживаться обычного подхода: быть уверенным, но при этом уважать соперника и стараться идти вперед. Посмотрим, как все сложится», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Китай следит за мозгом Синнера?