Синнер и де Минаур сыграют 11-й раз. Итальянец ведет в личке 10:0

Янник Синнер сыграет с Алексом де Минауром в полуфинале ATP 500 в Пекине.

Они встретятся 11-й раз. Итальянец ведет 10:0 в личных встречах. Все встречи: 2025, Australian Open, хард, четвертьфинал – Синнер , 6:3, 6:2, 6:1;

2024, Кубок Дэвиса, хард, групповой этап – Синнер, 6:3 6:4;

2024, итоговый турнир ATP, хард, групповой этап – Синнер, 6:3 6:4;

2024, Роттердам, хард, финал – Синнер, 7:5, 6:4;

2023, Кубок Дэвиса, хард, групповой этап – Синнер, 6:3, 6:0;

2023, Торонто, хард, финал – Синнер, 6:4, 6:1;

2022, Мадрид, грунт, третий круг – Синнер, 6:4, 6:1;

2022, Australian Open, хард, 1/8 финала – Синнер, 7:6(3), 6:3, 6:4;

2020, София, хард, четвертьфинал – Синнер, 6:7(3), 6:4, 6:1;

2019, молодежный итоговый ATP, хард, финал – Синнер, 4:2, 4:1, 4:2.