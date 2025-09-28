Стефанос Циципас: «В теннисе нет коротких путей. Это настолько жестко, насколько это возможно»
27-я ракетка мира Стефанос Циципас считает, что теннис очень жесткий.
«В теннисе нет коротких путей. Нет сигнала, после которого кончится боль. Нет перерывов, чтобы собраться заново. Нет напарника, на которых можно было бы положиться. Только ты, твои мысли и следующий розыгрыш. Это настолько жестко, насколько это возможно», – твитнул грек.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости