Стефанос Циципас: «В теннисе нет коротких путей. Это настолько жестко, насколько это возможно»

27-я ракетка мира Стефанос Циципас считает, что теннис очень жесткий.

«В теннисе нет коротких путей. Нет сигнала, после которого кончится боль. Нет перерывов, чтобы собраться заново. Нет напарника, на которых можно было бы положиться. Только ты, твои мысли и следующий розыгрыш. Это настолько жестко, насколько это возможно», – твитнул грек.