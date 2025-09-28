  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Стефанос Циципас: «В теннисе нет коротких путей. Это настолько жестко, насколько это возможно»
1

Стефанос Циципас: «В теннисе нет коротких путей. Это настолько жестко, насколько это возможно»

27-я ракетка мира Стефанос Циципас считает, что теннис очень жесткий.

«В теннисе нет коротких путей. Нет сигнала, после которого кончится боль. Нет перерывов, чтобы собраться заново. Нет напарника, на которых можно было бы положиться. Только ты, твои мысли и следующий розыгрыш. Это настолько жестко, насколько это возможно», – твитнул грек.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
logoATP
logoСтефанос Циципас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефанос Циципас: «Ничто не сплачивает игроков быстрее, чем недовольство одним и тем же судьей»
626 сентября, 14:52
Стефанос Циципас: «Каждый раз, когда кто-то говорит «давай разделим счет», я внезапно забываю все, что заказывал»
1425 сентября, 08:18
Циципас подтвердил, что не делал операцию на спине
22 сентября, 18:51
Главные новости
Пекин (WTA). Анисимова играет с Чжан Шуай, Бенчич, Паолини, Гауфф вышли в 4-й круг, В. Кудерметова, Рыбакина выбыли, Крейчикова, Бадоса снялись
3644 минуты назадLive
Медведев и Зверев сыграют 21-й раз – россиянин победил в 4 последних матчах
5сегодня, 14:30
Пекин (ATP). Медведев, Зверев, Музетти, Тьен, Синнер, де Минаур вышли в 1/4 финала
49сегодня, 13:59
Гауфф о китайских болельщиках: «Они самые милые в туре. У меня больше подарков, чем в детстве на Рождество, а я была довольно избалованным ребенком»
сегодня, 13:07
Медведев о том, что у него якобы проблема с мотивацией: «Если бы была проблема, я бы не играл»
11сегодня, 11:26
Медведев о работе над подачей: «Мы с новой командой стараемся кое-что изменить»
3сегодня, 11:18
Алькарас вышел в полуфинал на 9-м турнире подряд
2сегодня, 10:43
Токио (ATP). Алькарас, Рууд, Фриц вышли в 1/2 финала, Руне выбыл
34сегодня, 09:51
Циньвэнь Чжэн о перерыве из-за операции на локте: «Я учила испанский, читала книги, брала уроки. Это была очень хорошая жизнь»
1сегодня, 09:45
Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд
22сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото