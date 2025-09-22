Циципас подтвердил, что не делал операцию на спине
Стефанос Циципас опроверг информацию о перенесенной операции на спине.
На прошлой неделе греческое издание Tennis24 сообщило, что Циципасу удалили грыжу.
«Дорогие друзья и болельщики, в свете недавних сообщений хочу прояснить: я не делал операцию на спине и чувствую себя хорошо.
Я невероятно благодарен за ваши добрые сообщения и постоянную поддержку. То, что вы обо мне беспокоитесь, очень много для меня значит», – написал Циципас в сторис инстаграма.
Циципас избежал операции. Ему сделали эпидуральный укол (Вики Георгату)
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Циципаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости