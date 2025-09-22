Циципас подтвердил, что не делал операцию на спине

Стефанос Циципас опроверг информацию о перенесенной операции на спине.

На прошлой неделе греческое издание Tennis24 сообщило , что Циципасу удалили грыжу.

«Дорогие друзья и болельщики, в свете недавних сообщений хочу прояснить: я не делал операцию на спине и чувствую себя хорошо.

Я невероятно благодарен за ваши добрые сообщения и постоянную поддержку. То, что вы обо мне беспокоитесь, очень много для меня значит», – написал Циципас в сторис инстаграма.

Циципас избежал операции. Ему сделали эпидуральный укол (Вики Георгату)