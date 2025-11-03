Евгений Кафельников: «Медведев в этом году не заслужил играть на итоговом»

Евгений Кафельников высказался о том, что Даниил Медведев не сыграет на итоговом.

Медведев впервые с 2018-го не отобрался на ATP Finals .

«Результаты не позволили ему попасть на турнир. Причины? Сам Даниил должен ответить на этот вопрос. Он недостаточно очков заработал и не заслужил там играть. Лично я вообще никак не реагирую на это. Почему меня это должно расстраивать или радовать? Я смотрю на результаты, и они были соответствующие в этом году, чтобы не позволить ему выйти. Это данность, которую нужно принять», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».