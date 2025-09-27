Мирра Андреева: «Я сильно спрогрессировала по сравнению с началом года. Во многих ударах и моментах я прибавила на 30-40%»

Мирра Андреева рассказала о прогрессе за этот сезон.

18-летняя россиянка вышла во второй круг в Пекине, обыграв 6:2, 6:2.

– Вы говорили, что чувствовали давление после титулов в Дубае и Индиан-Уэллс. Ощущаете ли вы, что вам стало комфортнее с этим вниманием, или все еще бывают перепады?

– Честно говоря, у меня не было проблем с вниманием, которое я получала. Я скорее сама на себя давила, а не люди вокруг. Я сама ожидала от себя большего.

Сейчас я учусь быть к себе быть добрее и мягче, давать себе время, не судить себя слишком быстро и строго. Я учусь новым вещам, учусь быть добрее к самой себе.

Сейчас все стало немного проще, да. Конечно, бывают дни, когда все еще тяжело. Но я учусь и совершенствуюсь, чтобы мне было проще. Я просто стараюсь как бы освоить новую технику.

Думаю, на протяжении всего сезона в целом я играла неплохо. Понятно, что на пике я была тогда, когда выиграла те два турнира. Потом снова начали проявляться разные аспекты, и стало сложнее найти свой ритм.

Сейчас я просто стараюсь по ходу каждого турнира снова поймать этот ритм и то состояние. Иногда это получается, иногда с этим немного сложнее.

Я стараюсь работать над собой каждый день и прогрессировать. Могу сказать, что я сильно спрогрессировала по сравнению с началом года. Во многих ударах и моментах я прибавила на 30-40% Думаю, это хороший знак.

Мы будем продолжать совершенствоваться, потому что я все еще хочу сыграть последний турнир в этом году. Он очень важный. Мне нужно еще выиграть несколько матчей, заработать очки. Надеюсь, что смогу это сделать.

После всех турниров мы поговорим с Кончитой, посмотрим, где можно улучшиться, и подведем итоги года.

В начале года я старалась максимально сосредоточиться на том, чтобы играть агрессивнее. Помню, WTA выложила пост со статистикой, где, кажется, я была на первом месте по количеству виннерсов в туре. Когда я это увидела, я подумала: «Я? Правда?» Я никогда не была известна тем, что много бью навылет и играю очень агрессивно. Я подумала: «Ну ладно, это хороший знак».

Потом я почувствовала, что немного боюсь ошибиться. Иногда я склонна немного отступить и просто отбить мяч в корт. Сейчас это, на самом деле, не работает против таких сильных соперниц. Так что теперь я стараюсь буквально заставлять себя атаковать. Это работает, потому что даже сегодня, первые пару геймов было довольно напряженно. Я сказала себе: «Атакуй. Даже если промахнешься, лучше промахнуться так, чем просто быть пассивной и отправлять мяч в корт».

В итоге это сработало. Я почти не ошибалась. Думаю, я буду придерживаться именно этой стратегии, – поделилась россиянка на пресс-конференции.