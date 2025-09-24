Швентек о возможности стать №1: «Фоновые мысли об этом есть всегда, но это не главная цель. Я уже знаю, что думать о рейтинге – это не вариант»

Ига Швентек рассказала, есть ли у нее цель стать первой ракеткой мира.

Сейчас полька находится на второй строчке рейтинга.

– После победы в Сеуле у вас есть хорошие шансы стать первой ракеткой мира к итоговому турниру. Вы думаете об этом? Это ваша цель на оставшуюся часть азиатской серии?

– Я бы сказала, что фоновые мысли об этом есть всегда, но это не главная цель.

Я уже знаю, что думать о рейтинге – это не вариант. Без разницы, вторая ракетка мира ты или первая. Это просто числа. Но это не отменяет того факта, что нужно чувствовать игру и сосредоточиться на прогрессе на корте, а результаты придут после.

Так что я на этом и концентрируюсь. Уверена, что ситуация отличается от той, что была в прошлом году, когда я не могла заработать и остаться первой ракеткой мира (Швентек пропустила некоторые турниры из-за положительной допинг-пробы – Спортс’‘). Так что я просто рада, что я здесь и могу сражаться [за статус первой ракетки мира].

Я больше сосредоточена на теннисе, на том, как я хочу играть и как я чувствую себя на корте, – сказала полька на пресс-конференции турнир в Пекине.