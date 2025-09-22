Бублик о победе над Ибином У: «Было видно, что он устал после вчерашнего матча с Медведевым»
Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира ATP 250 в Ханчжоу.
В полуфинале он за час обыграл 196-ю ракетку мира Ибина У – 6:3, 6:3.
«Я ожидал тяжелой борьбы. Было видно, что он немного устал после вчерашнего матча. Всегда непросто играть с местным соперником у него дома. Рад, что сумел удержать концентрацию и не дал ему много шансов», – сказал Бублик после матча.
За титул представитель Казахстана сыграет с дебютантом стадии Валентином Руайе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
