Бублик о победе над Ибином У: «Было видно, что он устал после вчерашнего матча с Медведевым»

Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира ATP 250 в Ханчжоу.

В полуфинале он за час обыграл 196-ю ракетку мира Ибина У – 6:3, 6:3.

«Я ожидал тяжелой борьбы. Было видно, что он немного устал после вчерашнего матча. Всегда непросто играть с местным соперником у него дома. Рад, что сумел удержать концентрацию и не дал ему много шансов», – сказал Бублик после матча.

За титул представитель Казахстана сыграет с дебютантом стадии Валентином Руайе .