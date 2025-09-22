Де Минаур о том, что отыграл все 5 брейк-пойнтов в матче с Меньшиком: «Я к такому привык. Я ведь не подаван, как некоторые игроки в сборной Мира»
Алекс де Минаур высказался о победе над Якубом Меньшиком на Кубке Лэйвера.
Вчера он обыграл чеха 6:3, 6:4 и увеличил отрыв сборной Мира до счета 12:6. В итоге Мир победил Европу 15:9.
«Я привык отыгрывать брейк-пойнты – это моя повседневная работа, – сказал де Минаур, отыгравший все пять брейков в матче. – Я ведь не подаван, как некоторые игроки в сборной Мира.
Это потрясающий командный турнир. Каждый раз, выходя на корт, я стараюсь отдать максимум. Рад, что в эти выходные принес команде несколько очков».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
