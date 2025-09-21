  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Маррей об Алькарасе: «Он очень средний гольфист, к сожалению для него. Но его теннис напоминает мне о Роналдиньо, которого я любил в детстве»
Маррей об Алькарасе: «Он очень средний гольфист, к сожалению для него. Но его теннис напоминает мне о Роналдиньо, которого я любил в детстве»

Энди Маррей не очень высоко оценил уровень Карлоса Алькараса в гольфе.

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, что сейчас не смотрит теннисные матчи: «Я слышал, что финал «Ролан Гарроса» был удивительным. [Когда играли финал US Open], я летел в Ирландию [играть в гольф]».

Во время «Уимблдона» Маррей сыграл в гольф с Карлосом Алькарасом: «Он очень средний гольфист, к сожалению для него. Но его теннис напоминает мне о футболисте, которого я любил в детстве и видел вживую несколько раз – я говорю про Роналдиньо.

У них есть все эти навыки и способности, они очевидно хотят выиграть, но они играют с улыбкой на лице. Если наступит момент, когда можно будет сделать что-то интересное, то они это сделают. Думаю, что именно это делает их игру такой увлекательной – ты никогда не знаешь, что сейчас произойдет. Поэтому мне особенно нравится за ним наблюдать».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Times
