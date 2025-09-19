  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фриц перед Кубком Лэйвера: «С нетерпением жду возможности поиграть под руководством Агасси»
Фриц перед Кубком Лэйвера: «С нетерпением жду возможности поиграть под руководством Агасси»

Тэйлор Фриц высказался о выступлении на Кубка Лэйвера под руководством Агасси.

Андре Агасси дебютирует на Кубке Лэйвера в статусе капитана сборной Мира.

«Агасси много лет был примером для американских игроков, и я в детстве тоже равнялся на него. Теперь с нетерпением жду возможности выйти с ним на корт и поиграть под его руководством.

Для меня это невероятный шанс пообщаться с Андре. Кто-то шутил, что из-за всех разговоров мы не успеем как следует потренироваться, но я очень рад выйти с ним на корт и поработать», – сказал Фриц.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lavercup.com
