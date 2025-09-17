Рууд о Кубке Лэйвера: «Я получил такое удовольствие, когда впервые здесь сыграл, что подумал: «Если будет возможность, я хотел бы играть каждый год, когда выпадет шанс»

Каспер Рууд объяснил, почему сыграет на пятом Кубке Лэйвера.

«Я получил такое удовольствие, когда впервые здесь сыграл, что подумал: «Если будет возможность, я хотел бы играть каждый год, когда выпадет шанс». Теперь это мой пятый раз, и, кажется, в команде Европы настолько же много играл только Саша [Зверев]. Я не считаю себя выше или важнее других, но, конечно, у нас есть определенный опыт. И у Саши тоже были отличные победы, когда это было действительно важно. Думаю, наш опыт пригодится новичкам в команде Европы. И, конечно, прошлогодний турнир был феноменальным, когда Карлос [Алькарас] принес нам победный матч».

Выставочный турнир в этом году пройдет в Сан-Франциско с 19 по 21 сентября. За команду Европы, помимо Рууда , выступят Карлос Алькарас , Александр Зверев , Хольгер Руне , Якуб Меньшик и Флавио Коболли . За команду Мира сыграют Тэйлор Фриц , Алекс де Минаур , Франсиско Серундоло , Алекс Микельсен, Жоао Фонсека и Рейлли Опелка .