ATP объявила о назначении нового генерального директора

ATP объявила о назначении Эно Поло новым генеральным директором.

Он сменит Андреа Гауденци , который временно совмещал посты председателя и гендиректора после ухода Массимо Кальвелли.

«Теннис проходит через трансформацию в формате глобального спорта и бизнеса. Возможности, которые открываются перед нами, огромны. Работая в тесном контакте с игроками и турнирами, я убедился в силе сотрудничества. Для меня большая честь возглавить ATP и помочь организации на следующем этапе роста», – сказал Поло.

Также назначение Поло прокомментировал Гауденци.

«Эно – динамичный и опытный лидер, который понимает как коммерческую сторону, так и все нюансы профессионального тенниса. Его работа в Совете директоров дала ему понимание проблем и возможностей спорта. Сейчас для тенниса наступает увлекательный период с большими перспективами на фоне меняющихся условий. Мы рады приветствовать Эно в роли гендиректора и продолжать развивать спорт».