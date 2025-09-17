Фото
0

Фонсека перед встречей с Федерером: «У меня вспотели руки»

Жоао Фонсека пообщался с Роджером Федерером.

В июле Фонсека рассказал, что швейцарец – его кумир.

Он ждал Федерера на арене и сказал: «У меня вспотели руки, ведь я встречу Роджера».

Через несколько минут 20-кратный чемпион «Больших шлемов» вышел из подтрибунного помещения.

Федерер: «Наконец-то! Рад познакомиться. Поздравляю со всеми твоими успехами. У тебя отличная карьера на данный момент».

Фонсека: «Мне сказали всего 10 минут назад, что я встречусь с Роджером, и… (показывает на ладони)».

Федерер: «О, да, извини за это, приятель (смеется)».

Бразилец впервые сыграет за сборную Мира на Кубке Лэйвера, который начнется 19 сентября.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @WeAreTennis
logoРоджер Федерер
фото
logoКубок Лэйвера
logoATP
logoЖоао Фонсека
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Дэвиса. Италия в ноябрьском плей-офф сыграет с Австрией, Германия – с Аргентиной
5 минут назад
Чэнду (ATP). Алис борется с О’Коннеллом, Шан Цзюньчэн – с Бергсом, Гирон вышел во 2-й круг, Норри выбыл
134 минуты назадLive
Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Испания – Украина: Бадоса встретится со Свитолиной, Костюк обыграла Бусас Манейро
336 минут назадLive
45-летняя Винус об участии в Олимпиаде-2028: «Нет ничего невозможного»
340 минут назад
Сеул (WTA). Радукану играет с Кристиан, Хаддад Майя – с Бек, Мария – с Ламенс, Шнайдер вышла во 2-й круг, Захарова выбыла
6454 минуты назадLive
Ханчжоу (ATP). 1-й круг. Тьен играет с Навоне, Маннарино поборется с У Ибином
сегодня, 09:51Live
Попырин снялся с турнира в Токио
сегодня, 09:05
Зверев и Рууд сфотографировались с Федерером во время игры в гольф
1сегодня, 08:41Фото
Медведев о том, почему взял в команду Юханссона и Гетцке: «Они представили видение тенниса, которое мне понравилось»
5сегодня, 07:53
«Мне нет оправданий. Я стану лучше». Таунсенд извинилась за критику китайской кухни
10сегодня, 07:13
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото