Фонсека перед встречей с Федерером: «У меня вспотели руки»

Жоао Фонсека пообщался с Роджером Федерером.

В июле Фонсека рассказал , что швейцарец – его кумир.

Он ждал Федерера на арене и сказал: «У меня вспотели руки, ведь я встречу Роджера».

Через несколько минут 20-кратный чемпион «Больших шлемов» вышел из подтрибунного помещения.

Федерер: «Наконец-то! Рад познакомиться. Поздравляю со всеми твоими успехами. У тебя отличная карьера на данный момент».

Фонсека : «Мне сказали всего 10 минут назад, что я встречусь с Роджером, и… (показывает на ладони)».

Федерер: «О, да, извини за это, приятель (смеется)».

Бразилец впервые сыграет за сборную Мира на Кубке Лэйвера, который начнется 19 сентября.