Фонсека перед встречей с Федерером: «У меня вспотели руки»
Жоао Фонсека пообщался с Роджером Федерером.
В июле Фонсека рассказал, что швейцарец – его кумир.
Он ждал Федерера на арене и сказал: «У меня вспотели руки, ведь я встречу Роджера».
Через несколько минут 20-кратный чемпион «Больших шлемов» вышел из подтрибунного помещения.
Федерер: «Наконец-то! Рад познакомиться. Поздравляю со всеми твоими успехами. У тебя отличная карьера на данный момент».
Фонсека: «Мне сказали всего 10 минут назад, что я встречусь с Роджером, и… (показывает на ладони)».
Федерер: «О, да, извини за это, приятель (смеется)».
Бразилец впервые сыграет за сборную Мира на Кубке Лэйвера, который начнется 19 сентября.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @WeAreTennis
