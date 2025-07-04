Жоао Фонсека: «Федерер – мой кумир. Перед травяным сезоном я пересматривал лучшие моменты его матчей»

Жоао Фонсека рассказал о своем любимом теннисисте.

«Я учусь каждую неделю. Каждый месяц – это новый опыт. Это мой первый «Уимблдон», первый «Ролан Гаррос». В этом году у меня очень много всего впервые. Я получаю огромное удовольствие, этот тур просто невероятный. Играть на турнирах, которые раньше смотрел по телевизору, – это здорово. Я наслаждаюсь каждым моментом.

Он [Федерер ] – мой кумир. Перед травяным сезоном я пересматривал лучшие моменты его матчей в Галле и здесь, на «Уимблдоне». То, с какой легкостью он играл, – это невероятно. Кажется, будто это просто, но на самом деле совсем нет. Это помогло мне вдохновиться и понять, как нужно играть».