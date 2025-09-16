  • Спортс
  • Евгений Кафельников: «Если Медведев возьмет паузу в карьере, то можно будет ставить крест на его карьере. Пауза в 4-5 месяцев – это все»
Евгений Кафельников: «Если Медведев возьмет паузу в карьере, то можно будет ставить крест на его карьере. Пауза в 4-5 месяцев – это все»

Евгений Кафельников считает, что пауза в карьере навредит Даниилу Медведеву.

Ранее мама Андрея Рублева Марина Марьенко посоветовала Медведеву «приостановить карьеру, чтобы восстановить силы».

«Если он возьмет паузу в карьере, то поезд уйдет. Считаю, что в таком случае можно ставить крест на карьере Медведева. Пауза в 4-5 месяцев – это все. Но ничего страшного, у него и так была блестящая карьера, жаловаться не стоит. Из этой ситуации выход один – тренироваться по 6 часов в день! А он этого не делает», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: www.sport-express.ru
