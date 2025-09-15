  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Коккинакис об операции на грудной клетке: «В какой-то момент понял, что больше не могу терпеть боль»
2

Коккинакис об операции на грудной клетке: «В какой-то момент понял, что больше не могу терпеть боль»

Танаси Коккинакис рассказал о восстановлении после операции на грудной клетке.

Он не выступает с Australian Open и в феврале перенес операцию. Процедуру проводил врач, ранее оперировавший плечо Патрику Рафтеру и крикетисту Шейну Уорну.

«Я осознанно шел на риск, понимая, что второго шанса может не быть. Ни один теннисист раньше не переносил подобную операцию, так что это была своего рода ставка. Самое сложное в том, что ты не можешь сравнить свой опыт с другим и не знаешь, чего ожидать. Но играть с болью, которую я терпел последние годы, было невозможно, поэтому я решился попробовать и посмотреть, что из этого выйдет.

Большую часть последних четырех-пяти лет я выступал с разрывом грудной мышцы. После затяжных матчей, пятисетовиков или двух игр подряд рука опухала, и я просто не мог продолжать. Либо, если продолжал, приходилось сниматься.

В какой-то момент я понял, что больше так нельзя: не хотелось выигрывать один хороший матч только для того, чтобы затем сняться. Нужно было попробовать что-то радикально новое. В итоге мне удалили много рубцовой ткани и половину правой большой грудной мышцы. Потом мне имплантировали аллотрансплантат – ахиллово сухожилие от умершего донора – чтобы соединить разорванную большую грудную мышцу с плечом».

На прошлой неделе австралиец помогал сборной как спарринг в матче Кубка Дэвиса с Бельгией.

«Сейчас я чувствую себя довольно хорошо. Пару недель назад вернулся на корт, снова начал серьезно тренироваться и бью с отскока почти на 100%. Тяжелее всего будет с подачей, но я уже работаю над ее восстановлением. Моя цель – вернуться в тур в 2026-м. Но, если честно, я наслаждаюсь самим процессом: начинаю все заново и впервые за много лет играю без боли. Психологически я в порядке. Понимаю, что если не успею вернуться к началу сезона и пропущу всю австралийскую серию, это будет тяжело, но я верю, что справлюсь», – сказал Коккинакис.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: AAP
logoAustralian Open
logoТанаси Коккинакис
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Коккинакис о травме грудной мышцы Димитрова: «Эта штука уничтожала мою жизнь на протяжении пяти последних лет»
68 июля, 13:26
Главные новости
Павлюченкова досрочно завершила сезон
16 минут назад
«Даня – экс-первая ракетка мира, он может позволить себе немного расслабиться». Мама Рублева считает, что Медведеву нужна пауза в карьере
2сегодня, 15:48
Полина Кудерметова о взаимоотношениях в WTA-туре: «Тут не особо все общительные, мало кто дружит»
7сегодня, 14:04
Сеул (WTA). Кенин, Лис, Джойнт, Буассон вышли во 2-й круг
28сегодня, 13:20
Куэрри о рекорде по количеству титулов: «Если бы Джокович хотел превзойти Федерера и Коннорса, он бы смог»
12сегодня, 13:18
Стэн Вавринка: «К сожалению, я старею. В 40 лет уже тяжело выходить на корт»
8сегодня, 12:29
Чэнду (ATP). Музетти и Дардери начнут со 2-го круга, Монфис – с Шевченко
сегодня, 11:56
Ханчжоу (ATP). Медведев встретится с Чиличем или квалифаером, Рублев – с Ковачевичем или Нарди
5сегодня, 11:23
Руне о поведении болельщиков в матче с Мартинесом Портеро: «Между датчанами и испанцами есть явные различия в манерах и воспитании»
8сегодня, 10:18
Руне об отказе пожать руку судье после матча на Кубке Дэвиса: «Я решил, что он этого не заслуживал»
12сегодня, 09:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото