Коккинакис об операции на грудной клетке: «В какой-то момент понял, что больше не могу терпеть боль»

Танаси Коккинакис рассказал о восстановлении после операции на грудной клетке.

Он не выступает с Australian Open и в феврале перенес операцию. Процедуру проводил врач, ранее оперировавший плечо Патрику Рафтеру и крикетисту Шейну Уорну.

«Я осознанно шел на риск, понимая, что второго шанса может не быть. Ни один теннисист раньше не переносил подобную операцию, так что это была своего рода ставка. Самое сложное в том, что ты не можешь сравнить свой опыт с другим и не знаешь, чего ожидать. Но играть с болью, которую я терпел последние годы, было невозможно, поэтому я решился попробовать и посмотреть, что из этого выйдет.

Большую часть последних четырех-пяти лет я выступал с разрывом грудной мышцы. После затяжных матчей, пятисетовиков или двух игр подряд рука опухала, и я просто не мог продолжать. Либо, если продолжал, приходилось сниматься.

В какой-то момент я понял, что больше так нельзя: не хотелось выигрывать один хороший матч только для того, чтобы затем сняться. Нужно было попробовать что-то радикально новое. В итоге мне удалили много рубцовой ткани и половину правой большой грудной мышцы. Потом мне имплантировали аллотрансплантат – ахиллово сухожилие от умершего донора – чтобы соединить разорванную большую грудную мышцу с плечом».

На прошлой неделе австралиец помогал сборной как спарринг в матче Кубка Дэвиса с Бельгией.

«Сейчас я чувствую себя довольно хорошо. Пару недель назад вернулся на корт, снова начал серьезно тренироваться и бью с отскока почти на 100%. Тяжелее всего будет с подачей, но я уже работаю над ее восстановлением. Моя цель – вернуться в тур в 2026-м. Но, если честно, я наслаждаюсь самим процессом: начинаю все заново и впервые за много лет играю без боли. Психологически я в порядке. Понимаю, что если не успею вернуться к началу сезона и пропущу всю австралийскую серию, это будет тяжело, но я верю, что справлюсь», – сказал Коккинакис .