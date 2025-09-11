Сборная Великобритании не откажется от матча Кубка Дэвиса в Гдыне, несмотря на ситуацию с БПЛА
Великобритания сыграет с Польшей в Кубке Дэвиса, несмотря на инцидент с дронами.
Встреча Мировой группы I за право попасть в квалификацию следующего розыгрыша турнира должна пройти в Гдыне 13-14 сентября.
«Мы находимся в тесном контакте с Польской федерацией и Международной федерацией тенниса (ITF), но на данный момент не ожидаем, что ситуация повлияет на проведение матча», – цитирует представителя LTA (Британской ассоциации лаун-тенниса) Reuters.
В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши оказались 19 беспилотников. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, часть из них была сбита.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
