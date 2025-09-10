Фото
Джокович переехал в Грецию с семьей (SDNA)

Новак Джокович переехал в пригород Афин, пишет SDNA.

Сообщается, что серб снял дом в городе Глифаде (12 км от центра Афин – Спортс’’) и записал детей в частную школу.

Вчера его видели в теннисном клубе Kavouri, где он играл со своим сыном Стефаном.

Напомним, в этом году ATP 250 перенесли из Белграда в Афины из‑за напряженности в отношениях между Джоковичем, поддержавшим протесты в стране, и президентом Сербии Александром Вучичем. После US Open серб рассказал, что планирует сыграть на турнире в Греции.

