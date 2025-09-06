Джокович планирует сыграть на ATP 250 в Афинах. Его брат – директор турнира

Новак Джокович рассказал о планах после US Open.

«До Australian Open еще долго. На данном этапе карьеры я не загадываю так далеко. Планирую сыграть на турнире в Афинах – это точно. Все остальное под вопросом», – сказал Джокович на пресс-конференции.

В этом году ATP 250 перенесли из Белграда в Афины на фоне ссоры серба с властями. Директором турнира с 2021 года является его брат – Джордже Джокович .

Соревнования в Греции пройдут на неделе перед итоговым турниром ATP – со 2 по 8 ноября. Сейчас Джокович занимает четвертое место в чемпионской гонке.