Джокович планирует сыграть на ATP 250 в Афинах. Его брат – директор турнира
Новак Джокович рассказал о планах после US Open.
«До Australian Open еще долго. На данном этапе карьеры я не загадываю так далеко. Планирую сыграть на турнире в Афинах – это точно. Все остальное под вопросом», – сказал Джокович на пресс-конференции.
В этом году ATP 250 перенесли из Белграда в Афины на фоне ссоры серба с властями. Директором турнира с 2021 года является его брат – Джордже Джокович.
Соревнования в Греции пройдут на неделе перед итоговым турниром ATP – со 2 по 8 ноября. Сейчас Джокович занимает четвертое место в чемпионской гонке.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости