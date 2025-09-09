  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Калинская об отношениях со звездами: «Тяжело избежать внимания, когда два человека знаменитые. Будешь думать дважды, пойти ли куда-то»
4

Калинская об отношениях со звездами: «Тяжело избежать внимания, когда два человека знаменитые. Будешь думать дважды, пойти ли куда-то»

32-я ракетка мира Анна Калинская рассказала, каково встречаться с теннисистом.

Россиянка в прошлом году была в отношениях с Янником Синнером, а ранее – с Ником Кириосом.

– Как ты считаешь, почему с теннисистами сложно строить отношения?

– Я знаю пару ребят, моя подруга тоже встречалась с теннисистом. Они своеобразные (улыбается). Они немного депрессивные для меня. Они очень зациклены на результатах. Девочки тоже, но я не замечала, что девочки будут... Мне кажется, девочки позитивнее. Если у ребят не получится выиграть матч или они не достигнут своей цели, то для них это все, нету жизни другой. У девочек более широкие взгляды. Если теннисист в топ-10, то [у него] очень тяжелое расписание и тяжело выстраивать личную жизнь и иметь какой-то баланс.
 
– Ты не любишь выставлять на показ ни себя, ни свои отношения, потому что счастье любит тишину?
 
– Да, абсолютно. 
 
– У тебя, мы знаем, что были моменты с публичными людьми, но ты все равно старалась... 
 
–  Ну, по максимуму я старалась, и мой партнер тоже старался. Но тяжело избежать [внимания], когда два человека знаменитые. Были сложности из-за этого – невозможно выйти спокойно на улицу или сходить поужинать лишний раз. Будешь думать дважды, пойти ли куда-то.

– В такие моменты, еще у вас с двух сторон есть агенты. В такие моменты, они иногда мешают? Дают какие-то вредные советы из серии, вот туда вы сходите, а сюда может лучше вместе не идти... Они как-то мешали или вы сами решали? 
 
– Нет, агенты не имеют никакого отношения к отношениям. Работа есть работа, личное это личное, жизнь вне корта – это другое. Никто за нас не решал ничего (улыбается).

Калинская также прокомментировала текущие отношения.

– Расскажешь, кто этот счастливчик?

– Ну, не хотела бы особо.

– Или хотя бы чем он занимается? Спортсмен? 
 
– Нет, он не спортсмен. Раньше занимался спортом, но непрофессионально. Любит спорт. Я думаю, я не смогла бы быть человеком, у которого ноль интереса к моей профессии. Но он занимается финансами. 
 
– Он присутствуют на турнире, поддерживает тебя?

– Да, – сказала Калинская в интервью ютуб-каналу First & Red.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал First & Red
logoWTA
logoЯнник Синнер
logoATP
logoАнна Калинская
logoНик Кириос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Калинская о том, что Руне звал ее на свидание: «Писал раз 10, сдался. Он, по-моему, всем пишет»
37сегодня, 14:24
Главные новости
Калинская о возможности играть в туре после декрета: «Не хочу, чтобы мой ребенок с самого маленького возраста был в самолете и не ходил в садик»
123 минуты назад
Сан-Паулу (WTA). Матчи прерваны из-за дождя. Роджерс борется с Удварди, Хаддад Майя сыграет с Тоной, Сьерра, Тьен вышли во 2-й круг, Дьяченко выбыла, Томлянович снялась
6сегодня, 16:00
Калинская о том, что Руне звал ее на свидание: «Писал раз 10, сдался. Он, по-моему, всем пишет»
37сегодня, 14:24
Синнер стал почетным гражданином Турина
5сегодня, 13:04
Стартовали съемки драматического сериала о теннисе «Игра на вылет» с Данилой Козловским
5сегодня, 12:38
Алькарас о том, что якобы слишком много ходит на вечеринки: «Мне 22 года. Кто не делал этого в 22?»
12сегодня, 10:33
Хачанов снялся с турнира в Ханчжоу
3сегодня, 09:19
Соболенко стала гостьей ток-шоу Джимми Фэллона
14сегодня, 07:25Фото
214-я ракетка мира Ракотоманга Райаона отыграла 3 матчбола и ушла со счета 0:5 в решающем сете в первом круге в Сан-Паулу
5сегодня, 07:09
Арина Соболенко: «Если я выхожу в финал «Большого шлема», то в комнате меня ждет стилист – на всякий случай, если понадобится. Если нет – то печалька»
5сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1029 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото