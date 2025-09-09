Калинская об отношениях со звездами: «Тяжело избежать внимания, когда два человека знаменитые. Будешь думать дважды, пойти ли куда-то»

32-я ракетка мира Анна Калинская рассказала, каково встречаться с теннисистом.

Россиянка в прошлом году была в отношениях с Янником Синнером, а ранее – с Ником Кириосом.

– Как ты считаешь, почему с теннисистами сложно строить отношения?

– Я знаю пару ребят, моя подруга тоже встречалась с теннисистом. Они своеобразные (улыбается). Они немного депрессивные для меня. Они очень зациклены на результатах. Девочки тоже, но я не замечала, что девочки будут... Мне кажется, девочки позитивнее. Если у ребят не получится выиграть матч или они не достигнут своей цели, то для них это все, нету жизни другой. У девочек более широкие взгляды. Если теннисист в топ-10, то [у него] очень тяжелое расписание и тяжело выстраивать личную жизнь и иметь какой-то баланс.



– Ты не любишь выставлять на показ ни себя, ни свои отношения, потому что счастье любит тишину?



– Да, абсолютно.



– У тебя, мы знаем, что были моменты с публичными людьми, но ты все равно старалась...



– Ну, по максимуму я старалась, и мой партнер тоже старался. Но тяжело избежать [внимания], когда два человека знаменитые. Были сложности из-за этого – невозможно выйти спокойно на улицу или сходить поужинать лишний раз. Будешь думать дважды, пойти ли куда-то.

– В такие моменты, еще у вас с двух сторон есть агенты. В такие моменты, они иногда мешают? Дают какие-то вредные советы из серии, вот туда вы сходите, а сюда может лучше вместе не идти... Они как-то мешали или вы сами решали?



– Нет, агенты не имеют никакого отношения к отношениям. Работа есть работа, личное это личное, жизнь вне корта – это другое. Никто за нас не решал ничего (улыбается).

Калинская также прокомментировала текущие отношения.

– Расскажешь, кто этот счастливчик?

– Ну, не хотела бы особо.

– Или хотя бы чем он занимается? Спортсмен?



– Нет, он не спортсмен. Раньше занимался спортом, но непрофессионально. Любит спорт. Я думаю, я не смогла бы быть человеком, у которого ноль интереса к моей профессии. Но он занимается финансами.



– Он присутствуют на турнире, поддерживает тебя?

– Да, – сказала Калинская в интервью ютуб-каналу First & Red.