Калинская о том, что Руне звал ее на свидание: «Писал раз 10, сдался. Он, по-моему, всем пишет»

Анна Калинская рассказала, что отказала в свидании Хольгеру Руне.

– Тебя считают одной из самых красивых теннисисток тура. Как ты к этому относишься?

– Безусловно, это приятно. Но хочется, чтобы не только говорили, что вот, «красивая теннисистка» – «успешная теннисистка» на первом месте (улыбается).

– Часто тебя теннисисты на свидания зовут?

– Теннисисты? Раньше чаще. Сейчас уже я взрослее, они знают, что кому-то уже вообще не светит, не надо писать (смеется). Кто-то писал раз десять, сдался.

– Кто этот отчаянный, десять раз писал?

– Я сейчас скажу, его опять просто разнесут, это видео... Это опять [Хольгер] Руне (смеется). Он, по-моему, всем пишет (ранее об этом рассказывала Вероника Кудерметова – Спортс’‘). Ну ладно, пускай, он заслуживает всего этого. Он слишком много о себе думает. Может быть, он безнадега такой. Но он не один такой.

– То есть у тебя там обширный список?

– Не, ну пара есть.

– То есть они как бы об стену бьются? Как ты их динамишь – не отвечаешь, отвечаешь односложно?

– Не отвечаю просто. Вот сейчас он обрадуется, что я видела (смеется), – поделилась Калинская с Анной Чакветадзе.

В прошлом году россиянка встречалась с Янником Синнером.