4

«Снова чемпион US Open и №1!» Надаль поздравил Алькараса со вторым титулом US Open

Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на US Open.

Испанец обыграл Янника Синнера и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».

«Поздравляю, Карлос! Снова чемпион🏆 US Open и №1! Поздравляю с проделанной работой в этом замечательном сезоне💪🏼», – твитнул Надаль.

