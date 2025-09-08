«Снова чемпион US Open и №1!» Надаль поздравил Алькараса со вторым титулом US Open
Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на US Open.
Испанец обыграл Янника Синнера и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».
«Поздравляю, Карлос! Снова чемпион🏆 US Open и №1! Поздравляю с проделанной работой в этом замечательном сезоне💪🏼», – твитнул Надаль.
🏆 Карлос Алькарас – чемпион US Open! Оооочень уверенно закрыл Синнера в финале
Бушар предсказала победу Алькараса по разминке. А что там было?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RafaelNadal
