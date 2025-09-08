«Снова чемпион US Open и №1!» Надаль поздравил Алькараса со вторым титулом US Open

Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на US Open.

Испанец обыграл Янника Синнера и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».

«Поздравляю, Карлос ! Снова чемпион🏆 US Open и №1! Поздравляю с проделанной работой в этом замечательном сезоне💪🏼», – твитнул Надаль .

