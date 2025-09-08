Синнер после поражения в финале US Open: «Сегодня я старался изо всех сил и не мог сделать большего»

Янник Синнер поделился эмоциями после поражения в финале US Open.

Первая ракетка мира уступил Карлосу Алькарасу – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

«Привет всем. Прежде всего я бы хотел начать с Каролоса и его команды. Ты замечательно справляешься. Поздравляю. Я знаю, что за сегодняшней игрой стоит много упорной работы. Ты был лучше меня. Поздравляю. Наслаждайся – это замечательный момент.

Спасибо моей команде за то, что поддерживали и понимали меня. За то, что много работали. Мы все знаем, сколько усилий мы приложили, чтобы здесь быть. Это был невероятный сезон, по ходу которого мы сыграли очень много важных матчей. Я очень рад разделить этот момент с вами, с моей семьей, которая сейчас дома, со всеми, кого я люблю, с друзьями. Сегодня я старался изо всех сил и не мог сделать большего», – сказал Синнер в интервью на церемонии награждения.