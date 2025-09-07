Анисимова проиграла в финале «Большого шлема» второй раз подряд
Аманда Анисимова проиграла в финале US Open.
Она уступила Арине Соболенко – 3:6, 6:7(3).
Анисимова второй раз в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и потерпела второе поражение подряд. На «Уимблдоне»-2025 американка разгромно проиграла Иге Швентек – 0:6, 0:6.
Кроме того, Анисимова четвертый раз уступила Соболенко. Она по-прежнему ведет в личных встречах – 6:4.
По итогам US Open американка поднимется на четвертую строчку рейтинга – это лучшая позиция в ее карьере.
Анисимова – умница. Быстро оправилась после унижения 0:6, 0:6 в финале «Уимблдона» и стала только сильнее
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
