Анисимова проиграла в финале «Большого шлема» второй раз подряд

Аманда Анисимова проиграла в финале US Open.

Она уступила Арине Соболенко – 3:6, 6:7(3).

Анисимова второй раз в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и потерпела второе поражение подряд. На «Уимблдоне»-2025 американка разгромно проиграла Иге Швентек – 0:6, 0:6.

Кроме того, Анисимова четвертый раз уступила Соболенко . Она по-прежнему ведет в личных встречах – 6:4.

По итогам US Open американка поднимется на четвертую строчку рейтинга – это лучшая позиция в ее карьере.

Анисимова – умница. Быстро оправилась после унижения 0:6, 0:6 в финале «Уимблдона» и стала только сильнее