Арина Соболенко вышла в финал US Open.

Первая ракетка мира обыграла Джессику Пегулу – 4:6, 6:3, 6:4. Она повела в личке с американкой 8:2.

Соболенко третий раз в сезоне вышла в финал «Большого шлема». На Australian Open она уступила Мэдисон Киз , а на «Ролан Гаррос » – Коко Гауфф .

До Соболенко последними в три финала ТБШ за сезон выходили Анжелик Кербер и Серена Уильямс в 2016-м.

Всего это будет седьмой финал «Шлемов» в карьере белоруски. На ее счету три титула.

В решающем матче Соболенко встретится с Наоми Осакой или Амандой Анисимовой .