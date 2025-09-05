11

Соболенко третий раз в сезоне вышла в финал «Большого шлема»

Арина Соболенко вышла в финал US Open.

Первая ракетка мира обыграла Джессику Пегулу – 4:6, 6:3, 6:4. Она повела в личке с американкой 8:2. 

Соболенко третий раз в сезоне вышла в финал «Большого шлема». На Australian Open она уступила Мэдисон Киз, а на «Ролан Гаррос» – Коко Гауфф

До Соболенко последними в три финала ТБШ за сезон выходили Анжелик Кербер и Серена Уильямс в 2016-м.

Всего это будет седьмой финал «Шлемов» в карьере белоруски. На ее счету три титула. 

В решающем матче Соболенко встретится с Наоми Осакой или Амандой Анисимовой

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
