Осака пятый раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Наоми Осака вышла в полуфинал US Open.

Японка обыграла Каролину Мухову – 6:4, 7:6(3).

Осака пятый раз пробилась в четверку лучших на турнире «Большого шлема». Она выиграла предыдущие четыре турнира, на которых доходила до этой стадии: US Open в 2018-м и 2020-м, Australian Open в 2019-м и 2021-м.

Дальше Осака встретится с Амандой Анисимовой , которой уступает 0:2 в личке.