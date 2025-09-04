Осака пятый раз вышла в полуфинал «Большого шлема»
Наоми Осака вышла в полуфинал US Open.
Японка обыграла Каролину Мухову – 6:4, 7:6(3).
Осака пятый раз пробилась в четверку лучших на турнире «Большого шлема». Она выиграла предыдущие четыре турнира, на которых доходила до этой стадии: US Open в 2018-м и 2020-м, Australian Open в 2019-м и 2021-м.
Дальше Осака встретится с Амандой Анисимовой, которой уступает 0:2 в личке.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
