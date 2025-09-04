Швентек на вопрос, не нужен ли ей перерыв в выступлениях: «А вам не нужен?»
В 1/4 финала она проиграла Аманде Анисимовой. После матча ее спросили, нет ли у нее потребности в перерыве в выступлениях.
– В целом вы много играли в последние недели: «Уимблдон», американские турниры, теперь US Open. Насколько вы устали?
– Не знаю. Не то чтобы матчи у меня были изматывающими.
– Не хочется взять перерыв для психического здоровья?
– К чему такой вопрос?
– Вы просто много играли. Хочется взять перерыв?
– Поговорите с теми, кто отвечает за расписание. Нам нужно подстраиваться. А вам не нужен перерыв для психического здоровья?
– Извините?
– Кажется, что вам нужен перерыв.
– Нужен, да.
– Тогда что вы тут делаете?
– Нужно доработать турнир до конца.
– Удачи.
