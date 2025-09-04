Швентек на вопрос, не нужен ли ей перерыв в выступлениях: «А вам не нужен?»

Ига Швентек поспорила с журналистом после вылета с US Open.

В 1/4 финала она проиграла Аманде Анисимовой. После матча ее спросили, нет ли у нее потребности в перерыве в выступлениях.

– В целом вы много играли в последние недели: «Уимблдон», американские турниры, теперь US Open. Насколько вы устали?

– Не знаю. Не то чтобы матчи у меня были изматывающими.

– Не хочется взять перерыв для психического здоровья?

– К чему такой вопрос?

– Вы просто много играли. Хочется взять перерыв?

– Поговорите с теми, кто отвечает за расписание. Нам нужно подстраиваться. А вам не нужен перерыв для психического здоровья?

– Извините?

– Кажется, что вам нужен перерыв.

– Нужен, да.

– Тогда что вы тут делаете?

– Нужно доработать турнир до конца.

– Удачи.

