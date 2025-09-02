Кириос – Бублику: «Ты как новый и улучшенный Кириос. Я в 2022-м – это ты сейчас»

Александр Бублик и Ник Кириос сравнили игру друг друга.

Кириос : «Надеюсь, я вернусь, но сейчас есть ты – и ты в порядке, поэтому мне не надо возвращаться (улыбается) . Ты как новый и улучшенный Кириос».

Бублик : «Ты правда считаешь, что мы так похожи?»

Кириос: «Сейчас, когда смотрю за твоей игрой, да. Я в 2022-м – это ты сейчас».

Бублик: «Это бред, чувак. Мы даже рядом не стоим. Может, я в 2017-м и ты сейчас – да, но не в 2022-м или в 2023-м (улыбается)».

Кириос: «Не-не, я из 2022-го, когда я был полностью сконцентрирован, это ты сейчас. Это правда», – сказали игроки в подкасте «Чай с Бубликом » на канале First & Red.

