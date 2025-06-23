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Кириос о Бублике: «Его весело смотреть, и я благодарен за это удовольствие 🙏🏽 Продолжай, Бублик ❤️»

Ник Кириос отреагировал на сравнение с Александром Бубликом.

Накануне казахстанец выиграл титул турнира в Галле, в финале победив Даниила Медведева (6:3, 7:6(4)).

Один из болельщиков в твиттере написал: «Бублик на пике – это то, как нам рисовали возможный пик Кириоса. Я уверен, что он в третьем круге «Уимблдона» он обыграет сеяного из топ-8, если не попадет на Янника Синнера или Карлоса Алькараса».

Кириос ответил ему: «Это интересная точка зрения. Но, конечно, снова нельзя просто порадоваться за двух парней, которые делают все так, как хотят. Бублика весело смотреть, и я благодарен ему за это удовольствие 🙏🏽 Какой результат. Продолжай, Бублик ❤️».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @NickKyrgios
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