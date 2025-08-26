Ник Кириос: «Медведев – лучший»
Ник Кириос восхитился Даниилом Медведевым.
«Медведев – лучший», – написал австралиец.
В первом круге US Open Медведев проиграл Бенжамену Бонзи, по ходу матча демонстрируя противоречивое поведение. После матча он сломал ракетку.
Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно
Где Медведев будет в следующем году?8481 голос
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @NickKyrgios
