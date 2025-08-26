Ник Кириос: «Медведев – лучший»

Ник Кириос восхитился Даниилом Медведевым.

«Медведев – лучший», – написал австралиец.

В первом круге US Open Медведев проиграл Бенжамену Бонзи, по ходу матча демонстрируя противоречивое поведение. После матча он сломал ракетку.

Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно