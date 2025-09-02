Анисимова о встрече со Швентек, у которой не взяла ни гейма в финале «Уимблдоне»: «Это будет отличный матч. Надеюсь. В этот раз»
Аманда Анисимова прокомментировала матч с Игой Швентек на US Open.
Они встретятся в четвертьфинале US Open. В финале «Уимблдона» Швентек победила 6:0, 6:0.
«Кто мог подумать, что мы так скоро снова встретимся? Я очень рада. Это будет отличный матч. Надеюсь. В этот раз», – сказала Анисимова в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости