Анисимова о встрече со Швентек, у которой не взяла ни гейма в финале «Уимблдоне»: «Это будет отличный матч. Надеюсь. В этот раз»

Аманда Анисимова прокомментировала матч с Игой Швентек на US Open.

Они встретятся в четвертьфинале US Open. В финале «Уимблдона» Швентек победила 6:0, 6:0.

«Кто мог подумать, что мы так скоро снова встретимся? Я очень рада. Это будет отличный матч. Надеюсь. В этот раз», – сказала Анисимова в интервью на корте.