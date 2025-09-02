Анисимова четвертый раз вышла в 1/4 финала «Большого шлема» и сыграет со Швентек

Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала US Open.

Американка обыграла Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:0, 6:3.

Анисимова впервые так далеко прошла на US Open . В целом на турнирах «Большого шлема» она четвертый раз вышла в четвертьфинал.

Дальше она сыграет с Игой Швентек , у которой не взяла ни гейма в финале «Уимблдона ».