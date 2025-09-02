Анисимова четвертый раз вышла в 1/4 финала «Большого шлема» и сыграет со Швентек
Аманда Анисимова вышла в 1/4 финала US Open.
Американка обыграла Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:0, 6:3.
Анисимова впервые так далеко прошла на US Open. В целом на турнирах «Большого шлема» она четвертый раз вышла в четвертьфинал.
Дальше она сыграет с Игой Швентек, у которой не взяла ни гейма в финале «Уимблдона».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости