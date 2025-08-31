Осака перед матчем с Гауфф в 4-м круге US Open: «Может ли кто-нибудь прийти и поболеть за меня?»

Наоми Осака попросила поболеть за нее в матче с Коко Гауфф на US Open.

Они сыграют за выход в четвертьфинал. Осака – двукратная чемпионка турнира (2018, 2020), Гауфф выиграла его в 2023-м.

«Может ли кто-нибудь прийти на матч и поболеть за меня? Просто немного сложно играть здесь против американки... Надеюсь, вы, ребята, меня тоже приняли. Не знаю, я еще и воспринимаю ее отчасти как младшую сестру, так что будет здорово снова здесь с ней сыграть».

До 2019-го у Осаки было гражданство Японии и США, но по достижении 21 года, согласно законам Японии, она должна была выбрать одно из них. Из-за этого она отказалась от гражданства США.