Осака перед матчем с Гауфф в 4-м круге US Open: «Может ли кто-нибудь прийти и поболеть за меня?»
Наоми Осака попросила поболеть за нее в матче с Коко Гауфф на US Open.
Они сыграют за выход в четвертьфинал. Осака – двукратная чемпионка турнира (2018, 2020), Гауфф выиграла его в 2023-м.
«Может ли кто-нибудь прийти на матч и поболеть за меня? Просто немного сложно играть здесь против американки... Надеюсь, вы, ребята, меня тоже приняли. Не знаю, я еще и воспринимаю ее отчасти как младшую сестру, так что будет здорово снова здесь с ней сыграть».
До 2019-го у Осаки было гражданство Японии и США, но по достижении 21 года, согласно законам Японии, она должна была выбрать одно из них. Из-за этого она отказалась от гражданства США.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
