Швентек о том, что уступала Калинской 1:5 в первом сете: «В какие-то моменты я не понимала, что менять, как действовать дальше»
Ига Швентек прокомментировала камбэк в первом сете матча с Анной Калинской.
В третьем круге US Open она обыграла россиянку 7:6(2), 6:4. В первой партии полька уступала 1:5.
«Все зависит от ситуации и игрока. Сегодня у меня был именно такой матч. В какие-то моменты я не понимала, что менять, как действовать дальше. Команда подсказывала, и мы дошли до точки, когда другого выхода не оставалось – приходилось бить с запасом и постоянно стараться выполнить еще один удар в корт.
Наверное, это было правильным решением – не пытаться сразу пробивать навылет. Найти выход не всегда легко, на это нужно время и готовность искать разные варианты. Сегодня это сработало. При счете 1:5 легко поддаться панике, но я этого не сделала», – сказала Швентек на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
