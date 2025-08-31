Анисимова впервые вышла во вторую неделю US Open
Аманда Анисимова вышла в четвертый круг US Open.
Американка обыграла Жаклин Кристиан со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
Анисимова впервые в карьере вышла во вторую неделю US Open. В целом на «Больших шлемах» она сделала это девятый раз.
Дальше финалистка «Уимблдона» сыграет с Беатрис Хаддад Майей или Марией Саккари.
