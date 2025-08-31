1

Анисимова впервые вышла во вторую неделю US Open

Аманда Анисимова вышла в четвертый круг US Open.

Американка обыграла Жаклин Кристиан со счетом 6:4, 4:6, 6:2. 

Анисимова впервые в карьере вышла во вторую неделю US Open. В целом на «Больших шлемах» она сделала это девятый раз. 

Дальше финалистка «Уимблдона» сыграет с Беатрис Хаддад Майей или Марией Саккари. 

Где Медведев будет в следующем году?18322 голоса
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
