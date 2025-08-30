Гауфф четвертый раз подряд вышла во вторую неделю US Open

Третья ракетка мира Коко Гауфф обыграла Магдалену Фрех в третьем круге US Open.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:1. Американка четвертый год подряд вышла во вторую неделю на этом турнире.

Также Гауфф одержала 20-ю победу на US Open. Теперь ее баланс в основной сетке – 20:5.

За выход в четвертьфинал она сыграет с Наоми Осакой или Дарьей Касаткиной .