Макинрой о срыве Медведева в матче с Бонзи: «Это лишь показало, что он совершенно в себе не уверен»

Джон Макинрой рассказал, что думает о срыве Даниила Медведева.

«Помимо того, что я получал удовольствие каждую секунду? Он сильно сдал еще несколько месяцев назад. Я за него переживаю, потому что он сам не понимает, что делает. Для парня, который так хорош на харде, это странно. Это лишь показало, что он совершенно в себе не уверен. Хотя, признаюсь, я надеялся, что он все-таки выиграет – не в обиду Бонзи, который в пятом сете проявил характер.

Если бы я был на месте Бенжамена, то минуты через три от начала шестиминутного перерыва просто поднял бы мяч и сказал: «Да мне даже первая подача не нужна. Вот вторая, я все равно выиграю». Медведев наверняка бы ошибся на приеме, и мы бы сейчас об этом даже не говорили.

Но Медведеву нужно собраться. И я не уверен, что он способен это сделать. Он выглядит совершенно потерянным, и трудно сказать, что его ждет дальше. Мне всегда нравился Даниил, и с US Open у него какая-то особая история. Турнир способен вытянуть из него и лучшее, и худшее», – сказал Макинрой в подкасте Nothing Major.

Напомним, в матче первого круга US Open россиянин уступал Бенжамену Бонзи со счетом 3:6, 5:7, 4:5. На матчболе француз не попал первую подачу, но в этот момент на корт вышел фотокорреспондент. Судья на вышке из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу.

Это возмутило Медведева, который начал заводить болельщиков на трибунах. В итоге француз ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу. Однако матч все равно закончился победой Бонзи со счетом 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4. После матча россиянин сломал ракетку.

Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно

«Высмеивать соперника изображением минета – это жалко». Реакция на новую выходку Медведева

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
