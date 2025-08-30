  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Таунсенд после победы над Миррой Андреевой в 3-м круге US Open: «Я возрождаюсь как новый человек. И, кажется, сегодня я перешла на новый уровень»
9

Таунсенд после победы над Миррой Андреевой в 3-м круге US Open: «Я возрождаюсь как новый человек. И, кажется, сегодня я перешла на новый уровень»

Тэйлор Таунсенд рассказала, почему для нее важен выход в 4-й круг US Open.

139-я ракетка мира обыграла Мирру Андрееву со счетом 7:5, 6:2. Американка выиграла матч у соперницы из топ-10 впервые с весны 2023-го. Она также вышла во вторую неделю «Большого шлема» второй раз в карьере – ранее она доходила до четвертого круга только на US Open в 2019-м.

«Это одна из причин, почему я сделала себе принт феникса на форме (показывает на рукав). Да, феникс – выдуманное существо, но отсылка в том, что тебе нужно сгореть или потерять старую версию себя, чтобы возродиться как что-то новое.

Мне кажется, это отображает мою карьеру, меня как человека и как женщину, как игрока. Потому что с точки зрения тенниса люди всегда говорили: «О, ты такая талантливая, у тебя так много оружий, есть так много вещей, которые ты можешь сделать, но...» Всегда было какое-то «но». Мне кажется, что вся работа, которую я делала, это «но» просто стирало.

Так что я возрождаюсь как новый человек. И, кажется, сегодня я перешла на новый уровень. Я просто очень горжусь собой и тем, как показала себя сегодня, как я со всем справилась, как продолжала быть собранной», – поделилась Таунсенд на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
