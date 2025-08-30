Таунсенд о победе над Миррой Андреевой на US Open: «Посвящаю ее сыну. Он говорил учителям в школе: «Я еду в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на маму»

Тэйлор Таунсенд поделилась эмоциями после победы над Миррой Андреевой на US Open.

Американка обыграла пятую ракетку мира со счетом 7:5, 6:2.

«Боже, это ощущается так здорово (улыбается). Все, что я могу сказать: добро пожаловать на шоу. Я упорно работала, и я хочу посвятить эту победу тренеру, мы прошли через многое, и сыну. Он будет здесь завтра. Он говорил учителям в школе: «Я еду в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на маму».

Так что это ощущается настолько хорошо... Я не выходила в четвертый круг с 2019-го, я не играла в вечернюю сессию на этом корте с тех пор, как я играла с [Бьянкой] Андрееску, выигравшей тот турнир. Я чувствую себя удивительно. Я просто горжусь тем, что я держалась, и снова держалась», – сказала Таунсенд в интервью на корте.

Сына 139-й ракетки мира зовут Адин Обри, ему 4 года.