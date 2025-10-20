0

Хачанов проиграл пятый матч подряд

Карен Хачанов потерпел пятое поражение подряд.

13-я ракетка мира в первом круге турнира в Вене уступил Тэллону Грикспору – 3:6, 7:5, 3:6.

Россиянин не выиграл ни одного матча после US Open – он выбыл во втором круге, упустив пять матчболов во встрече с Камилом Майхржаком. После этого Хачанов проиграл четыре стартовых матча: в Пекине он уступил Александру Мюллеру, в Шанхае – Шану Цзюнчэну, в Астане – Яну-Леннарду Штруффу.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoUS Open
logoКарен Хачанов
logoЯн-Леннард Штруфф
logoАлександр Мюллер
logoШан Цзюньчэн
logoТэллон Грикспор
logoКамил Майхржак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Гуанчжоу (WTA). 1-й круг. Корнеева встретится с Путинцевой, П. Кудерметова – с Ракотоманга Райаона, Захарова – с Чжан Шуай, Рахимова выбыла
212 минут назад
Токио (WTA). Вондроушова не доиграла встречу с Муховой, Калинская вышла во 2-й круг, Болтер выбыла
10сегодня, 09:30
Базель (ATP). Меньшик, Давидович-Фокина, Бруксби, Муньяр вышли во 2-й круг
2121 минуту назад
Вена (ATP). Хачанов играет с Грикспором, де Минаур, Бублик, Арнальди вышли во 2-й круг, Дардери выбыл
45сегодня, 18:21Live
Синнер о пропуске Кубка Дэвиса: «Моя цель – быть готовым к Австралии. А последние два года я был не в лучшей форме из-за нехватки времени»
3сегодня, 19:49
Потапова пришла на матч Грикспора в Вене
7сегодня, 19:16Фото
Тсонга о мнении, что Алькарас талантливее Большой тройки: «Мы не знаем, сильнее ли он физически и ментально»
9сегодня, 17:58
Де Минаур выиграл 300-й матч в карьере
1сегодня, 17:21
Рууд об Алькарасе и Синнере: «Они тоже люди, и есть 30, 40 или 50 игроков, которые хотят их победить – и иногда у кого-то получается»
6сегодня, 16:06
Алькарас и Зверев заявлены в плей-офф Кубка Дэвиса, Синнер его пропустит
4сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44