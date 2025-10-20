Хачанов проиграл пятый матч подряд

Карен Хачанов потерпел пятое поражение подряд.

13-я ракетка мира в первом круге турнира в Вене уступил Тэллону Грикспору – 3:6, 7:5, 3:6.

Россиянин не выиграл ни одного матча после US Open – он выбыл во втором круге, упустив пять матчболов во встрече с Камилом Майхржаком. После этого Хачанов проиграл четыре стартовых матча: в Пекине он уступил Александру Мюллеру, в Шанхае – Шану Цзюнчэну, в Астане – Яну-Леннарду Штруффу.